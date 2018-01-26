mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии за неправильную эвакуацию будут штрафовать на 100 тысяч рублей

26 января 2018, 11:43
Соответствующие поправки в законодательство приняли депутаты заксобрания региона.

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли поправки, согласно которым компании, занимающиеся эвакуацией автомобилей, будут штрафовать за нарушения в сфере учёта.

- Мы считаем, что ответственность в данной сфере должна быть обоюдной, –прокомментировал поправки председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. – К нам неоднократно обращались избиратели с жалобами на случаи, когда учет автомобилей, перемещенных на штрафстоянку, велся с нарушением установленных требований, а собственник своевременно не информировался. Подобные действия или бездействия не должны оставаться безнаказанными.

Как пояснил спикер парламента Константин Толкачев, штрафы будут такими же, как за нарушение порядка перемещения задержанных машин, их хранения и возврата. Сумма составит:

– от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц;

- от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Также ответственность будут нести те, у кого изъяли автомобиль в счет штрафа, и они не уплатили в срок за содержание машины на спецстоянке. Расплатиться можно будет в течение 31 дня, если этого не сделать, придется заплатить штраф от 500 до тысячи рублей.

Новый закон направлен на подписание главе республики и вступит в силу через десять дней после его официального опубликования, уточнили в пресс-службе регионального парламента.

Материалы по теме
В Уфе жителям предлагают получать смс после эвакуации автомобиля
#Новости#Константин Климов#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48