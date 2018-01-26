В Башкирии за неправильную эвакуацию будут штрафовать на 100 тысяч рублей

Также ответственность будут нести те, у кого изъяли автомобиль в счет штрафа, и они не уплатили в срок за содержание машины на спецстоянке. Расплатиться можно будет в течение 31 дня, если этого не сделать, придется заплатить штраф от 500 до тысячи рублей.