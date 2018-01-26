Банк УРАЛСИБ выдал кредиты 700 предприятиям малого бизнеса в Башкортостане

Более трети по количеству занимают кредиты, выданные бизнесу на оборотные средства, на втором месте – инвестиционные кредиты по универсальным программам на любые цели, и на третьем, с небольшим отставанием – овердрафты, не предусматривающие залогового обеспечения.
По данным официальной статистики, в республике постепенно растет количество субъектов малого бизнеса. Предприятия этого сегмента дают Башкортостану 25% рабочих мест от общего числа и почти треть валового регионального продукта.
- Работа с сегментом малого и среднего бизнеса является одним из ключевых направлений для Банка УРАЛСИБ. Общий уровень выдач и количества заявок на кредитование в Башкирской территориальной дирекции по сравнению с 2016 годом не изменился, программы банка пользуются стабильным спросом. Средняя сумма запрашиваемого кредита за последний год увеличилась на 1,5 млн. рублей, – комментирует директор по продажам малому бизнесу Башкирской территориальной дирекции банка УРАЛСИБ Евгения Марченко.
– Банк в 2017 году профинансировал множество инвестиционных проектов в Башкортостане: по покупке объектов нежилого фонда, приобретению транспорта и оборудования для производства. К нам обращаются клиенты из различных сфер: от розничной торговли и сферы услуг до строительных компаний и производственных комплексов.
Заметный рост популярности показала программа рефинансирования. В 2018 году мы планируем сохранить объемы кредитования по малому бизнесу. В настоящее время в линейке кредитных продуктов УРАЛСИБА для малого бизнеса множество инструментов: от кредитования на различные цели до рефинансирования и услуг лизинга.
Кроме того, предприниматели могут воспользоваться выгодным расчетно-кассовым обслуживанием, подключить удобную бизнес-карту или зарплатный проект. Банк УРАЛСИБ также предлагает комплекс услуг и сервисов для старта и развития бизнеса: сервис регистрации ООО и ИП 1С-Старт, бизнес-плейс услуг для компаний, бесплатное обучение в Университете бизнеса УРАЛСИБА и многое другое.
Подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно узнать в отделениях Банка УРАЛСИБ, на сайте www.uralsib.ru, а также по бесплатному номеру: 8-800-700-77-16.
Справка:
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 280 точек продаж, 1 485 банкоматов, 518 платежных терминалов и 23 689 POS-терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.