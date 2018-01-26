Банк УРАЛСИБ выдал кредиты 700 предприятиям малого бизнеса в Башкортостане

- Работа с сегментом малого и среднего бизнеса является одним из ключевых направлений для Банка УРАЛСИБ. Общий уровень выдач и количества заявок на кредитование в Башкирской территориальной дирекции по сравнению с 2016 годом не изменился, программы банка пользуются стабильным спросом. Средняя сумма запрашиваемого кредита за последний год увеличилась на 1,5 млн. рублей, – комментирует директор по продажам малому бизнесу Башкирской территориальной дирекции банка УРАЛСИБ Евгения Марченко.