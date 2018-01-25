mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Задержанный на сутки рейс Уфа-Пермь вылетел из столицы Башкирии

25 января 2018, 10:54
Для этого авиакомпании пришлось объединить два рейса.

После задержки на сутки рейса Уфа-Пермь, 63 пассажира всё-таки вылетели из аэропорта столицы Башкирии. Для этого авиакомпании пришлось изменить маршрут другого рейса Уфа-Нарьян-Мар, добавив остановку в Перми. Самолёт вылетел в 9:14 по местному времени.

Напомним, вчера стало известно, что рейс авиакомпании «Турухан» был отменён из-за неисправности радиооборудования самолёта. 63 пассажира, в том числе двое детей, вынуждены были ждать замены судна. Как сообщили в уфимской транспортной прокуратуре, в авиакомпании пообещали предоставить запасной борт через восемь часов, однако задержка затянулась на сутки. На время ожидания пассажиры отменённого рейса были обеспечены горячим питанием и гостиничными услугами.

Материалы по теме
Прокуратура взяла на контроль задержку рейса в аэропорту Уфы
#Новости#Константин Климов#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48