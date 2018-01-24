Прокуратура взяла на контроль задержку рейса в аэропорту Уфы

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Из-за неисправности в Пермь не могут вылететь 63 пассажира.
Уфимская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Уфа-Пермь авиакомпании «Турухан». По данным ведомства, вылет самолёта, назначенный на 8:05 24 января пришлось отложить из-за неисправности воздушного судна.
- Причиной задержки рейса явилась неисправность радиооборудования воздушного судна ЯК-42, - сообщила представитель ведомства Екатерина Байбурина. - По предварительным данным, время задержки составит не менее 8 часов, за которое компанией планируется предоставить резервное воздушное судно и подготовить его для вылета в пункт назначения.
Также по словам представителя прокуратуры, 63 человека, зарегистрировавшиеся на рейс, обеспечены всем необходимым, в том числе горячим питанием.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей