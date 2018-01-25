За год в Башкирии собрали 336,6 млрд налогов

По статистике, больше всех бюджет пополняют те, кто добывает полезные ископаемые 98,1 млрд (29,2%). На втором месте акцизы 64,3 млрд (19,1%), на третьем месте налог на прибыль организаций 52,3 млрд (15,6%). Налог на доходы физических лиц в Башкирии традиционно составляет 15% от всех сборов, в прошлом году - 50 млрд рублей.