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За год в Башкирии собрали 336,6 млрд налогов

25 января 2018, 10:16
Больше всего заплатили нефтяники.

В 2017 в Башкирии собрано 336 млрд 620 млн рублей налоговых сборов. Как сообщили в пресс-службе управления налоговой службы, по сравнению с 2016 годом поступления выросли на 50,8 млрд рублей (20,9%).

Из этих денег в федеральный бюджет было направлено 171,1 млрд рублей, в консолидированный бюджет Башкирии 131,7 млрд, при этом доходы региона выросли на 10,7 млрд, а федеральной казны на 55 млрд.

По статистике, больше всех бюджет пополняют те, кто добывает полезные ископаемые 98,1 млрд (29,2%). На втором месте акцизы 64,3 млрд (19,1%), на третьем месте налог на прибыль организаций 52,3 млрд (15,6%). Налог на доходы физических лиц в Башкирии традиционно составляет 15% от всех сборов, в прошлом году - 50 млрд рублей.

Что касается страховых взносов на обязательное социальное страхование, которые также собирает ФНС, то за 2017 год в Башкирии они составили 101,3 млрд.

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#Новости#Константин Климов#Экономика
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