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В Уфе грабителя парикмахерской вычислили по волосам после его стрижки

25 января 2018, 17:18
Мужчина требовал деньги, угрожая работникам парикмахерской нанести травмы другому клиенту.

Ранее судимый 40-летний житель Белебея ограбил одну из парикмахерских в Советском районе Уфы, забрав 11 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Мужчину постригли в парикмахерской, он встал с кресла, схватил какой-то предмет и приставил его к горлу клиента за соседним креслом, потребовав отдать все деньги. Сотрудники парикмахерской отдали всю наличность, и грабитель скрылся.

Эксперты-криминалисты изъяли с места происшествия волосы злоумышленника, выделили генотип и установили личность подозреваемого.

Задержанный пояснил, что в день кражи он прогулял похищенные деньги и уехал домой в Белебей. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело за разбой.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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