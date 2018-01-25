В Уфе еще одна дольщица по состоянию здоровья вышла из голодовки

При этом импровизированный лагерь голодающих, расположенный в трехкомнатной квартире по проспекту Октября, 112/1, кВ. 14, пополнился еще одним человеком. К участникам акции присоединилась Ильвира Куликова, которая прежде начала голодовку в своей квартире. Женщина с мужем, не имеющие своего жилья, вынуждены проживать в недостроенной квартире с дочерновой отделкой непосредственно в Миловском парке. В квартиру проведено электричество и есть вода в туалете. Ильвира – астматик и тоже плохо себя чувствует, ей уже дважды вызывали «скорую помощь». Она решила приехать в эту квартиру, потому что возле подъезда постоянно дежурит «скорая помощь». От госпитализации Ильвира отказалась и написала расписку об этом.