В Казани обманутые дольщики организовали флешмоб для Путина по примеру Уфы

Как сообщает портал inkazan.ru, дольщики ЖК "Миллениум сити" ранее подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса. По их словам, строительство дома начала в 2004 году фирма "Свей", которая прошла процедуру банкротства. Глава организации Рашид Аитов находится под стражей и подозревается в мошенничестве. Здание до сих пор не построено, а строительство, согласно "дорожной карте" министерства строительства Татарстана, должно завершиться в конце 2019 года.