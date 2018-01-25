Гострудинспекция нашла нелегалов среди чиновников Стерлитамака

Всего за прошлый год в Башкирии сотрудники Роструда помогли официально трудоустроиться болеем чем пятистам неофициально работающим гражданам, все они заключили договора со своими работодателями. Вместе с этим за подобные нарушения в регионе наказано 358 должностных лиц, общая сумма штрафов составила 3,5 млн рублей.