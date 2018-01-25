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Гострудинспекция нашла нелегалов среди чиновников Стерлитамака

25 января 2018, 11:55
В администрации города в «черную» трудились шесть человек.

Сотрудники государственной инспекции труда в республике Башкортостан (Гострудинспекция), установили, что в администрации второго по величине города региона, без оформления работает шесть человек, соответственно, работодатель не платить налоги и страховые взносы.

- Выданное инспектором труда предписание исполнено в установленный законом срок. По итогам надзорных мероприятий виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По какой причине работодатель не оформил трудовые договоры с сотрудниками в ведомстве не уточнили.

Всего за прошлый год в Башкирии сотрудники Роструда помогли официально трудоустроиться болеем чем пятистам неофициально работающим гражданам, все они заключили договора со своими работодателями. Вместе с этим за подобные нарушения в регионе наказано 358 должностных лиц, общая сумма штрафов составила 3,5 млн рублей.

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#Новости#Константин Климов#Происшествия
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