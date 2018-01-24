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Жители Башкирии очень обеспокоены качеством воздуха, воды и продуктов

24 января 2018, 10:24
На такие темы поступило наибольшее количество жалоб в Роспотребнадзор.

Региональное Управление Роспотребнадзора опубликовало итоги своей работы на 2017 год, из которого следует, что ведомство в минувшем году получило 12341 обращение, причем их оказалось меньше на 15,1%, чем в 2016 году.

По данным Роспотребнадзора, в 55,9% случаев люди пожаловались на нарушение прав потребителей, а в 42% случаев заявления были связаны с санитарно-эпидемиологическим благополучием населения.

При этом по количеству жалоб лидерами стали розничная торговля (3173 обращения), состояние жилых помещений (2226), предоставление жилищно-коммунальных услуг (1460) и прочие темы.

Оказалось, что жители Башкирии стали чаще жаловаться на качество продуктов и пищевых добавок.

Чаще стали жаловаться на состояние воздуха, качество питьевой воды, продуктов и пищевых добавок, организацию питания населения, образовательные и медицинские услуги, работу транспорта, содержание территорий городских и сельских поселений, а также водоотведение и ЖКХ.

Известно, что 534 обращения послужили основанием для проведения проверок. В результате против юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц было возбуждено 585 административных дел и подано в суд 211 заявлений.

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