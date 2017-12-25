В Башкирии отдел Роспотребнадзора наказали за бездействие

Житель деревни Дмитриевка Мелеузовского района обратился в прокуратуру с заявлением о том, что Роспотребнадзор не отреагировал на действия местного предпринимателя, который незаконно организовал на предоставленном для жилищного строительства участке животноводческую ферму, сообщили в пресс-службе ведомства. Предприниматель нарушал санитарно-эпидемиологические требования и сбрасывал производственные отходы прямо рядом с жилыми домами.
Местные жители жаловались на бизнесмена в Роспотребнадзор, однако ведомство внеплановую проверку по данному факту не организовало. Начальника территориального отдела Роспотребнадзора и его подчиненного привлекли к дисциплинарной ответственности.
Коммерсанту вынесли предписание, по результатам рассмотрения которого он освободил участок, который использовали не по целевому назначению.