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В Башкирии в МФЦ возобновили выдачу загранпаспортов

24 января 2018, 10:39
Сегодня во всех офисах многофункционального центра «Мои Документы» возобновился прием документов на оформление загранпаспорта старого образца сроком на 5 лет. Помимо подачи документов на оформление паспорта, в 38-ти офисах МФЦ «Мои Документы» по республике можно также получить готовый заграничный паспорт.

О возобновлении приема документов и выдаче паспортов сообщает официальный сайт МФЦ.

Сдать документы можно в офисах по следующим адресам:

- Центральный офис, г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8;

- г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 113;

- , г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 44;

- г. Уфа, ул. М. Губайдуллина, д. 6;

- г. Уфа, ул. Г. Мушникова, д. 17;

- г. Бирск, ул. Корочкина, д. 4

- г. Благовещенск, ул. Кирова, д. 1;

- с. Архангельское, ул. Ленина, д. 8;

- с. Кармаскалы, ул. Худайбердина, д. 10;

- с. Караидель, ул. Коммунистическая, д. 115;

- г. Октябрьский, ул. Кортунова, д. 15;

- г. Туймазы, ул. С. Юлаева, 69а;

- г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 83;

- г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 71;

- г. Стерлитамак, ул. Мира, д. 18А;

- г. Салават, ул. Ленина, 11;

- г. Ишимбай, ул. Гагарина, д. 1;

- с. Толбазы, ул. Ленина, 113;

- г. Нефтекамск, ул. Строителей, 59;

- г. Дюртюли, ул. Матросова, 1;

- г. Агидель, ул. Первых строителей, 7а;

- с. Николо-Березовка, ул. Строителей, 33;

- г. Сибай, ул. Горького, 74к;

- с. Месягутово, ул. И. Усова, 3;

- с. Чекмагуш, ул. Ленина, 68;

- с. Буздяк, ул. Красноармейская, 27;

- с. Верхнеяркеево, ул. Пушкина, 17/1;

- с. Раевский, ул. Ленина, д. 111;

- с. Бижбуляк, ул. Победы д. 12;

- с. Ермекеево, ул. Советская, д. 59;

- г. Янаул, ул. Азина, 29;

- с. Старобалтачево, ул. Советская, 51;

- с. Бураево, ул. Ленина, д. 102;

- , с. Калтасы, ул. К. Маркса, д. 59;

- с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 79;

- с. Акъяр, пр. Салавата Юлаева, д. 31;

- с. Верхние Киги, ул. Советская, д. 14;

- с. Большеустьикинское, ул. Ленина, д. 26.

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