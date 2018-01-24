В Башкирии в МФЦ возобновили выдачу загранпаспортов

О возобновлении приема документов и выдаче паспортов сообщает официальный сайт МФЦ.
Сдать документы можно в офисах по следующим адресам:
- Центральный офис, г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8;
- г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 113;
- , г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 44;
- г. Уфа, ул. М. Губайдуллина, д. 6;
- г. Уфа, ул. Г. Мушникова, д. 17;
- г. Бирск, ул. Корочкина, д. 4
- г. Благовещенск, ул. Кирова, д. 1;
- с. Архангельское, ул. Ленина, д. 8;
- с. Кармаскалы, ул. Худайбердина, д. 10;
- с. Караидель, ул. Коммунистическая, д. 115;
- г. Октябрьский, ул. Кортунова, д. 15;
- г. Туймазы, ул. С. Юлаева, 69а;
- г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 83;
- г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 71;
- г. Стерлитамак, ул. Мира, д. 18А;
- г. Салават, ул. Ленина, 11;
- г. Ишимбай, ул. Гагарина, д. 1;
- с. Толбазы, ул. Ленина, 113;
- г. Нефтекамск, ул. Строителей, 59;
- г. Дюртюли, ул. Матросова, 1;
- г. Агидель, ул. Первых строителей, 7а;
- с. Николо-Березовка, ул. Строителей, 33;
- г. Сибай, ул. Горького, 74к;
- с. Месягутово, ул. И. Усова, 3;
- с. Чекмагуш, ул. Ленина, 68;
- с. Буздяк, ул. Красноармейская, 27;
- с. Верхнеяркеево, ул. Пушкина, 17/1;
- с. Раевский, ул. Ленина, д. 111;
- с. Бижбуляк, ул. Победы д. 12;
- с. Ермекеево, ул. Советская, д. 59;
- г. Янаул, ул. Азина, 29;
- с. Старобалтачево, ул. Советская, 51;
- с. Бураево, ул. Ленина, д. 102;
- , с. Калтасы, ул. К. Маркса, д. 59;
- с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 79;
- с. Акъяр, пр. Салавата Юлаева, д. 31;
- с. Верхние Киги, ул. Советская, д. 14;
- с. Большеустьикинское, ул. Ленина, д. 26.