В Башкирии в МФЦ возобновили выдачу загранпаспортов

Сегодня во всех офисах многофункционального центра «Мои Документы» возобновился прием документов на оформление загранпаспорта старого образца сроком на 5 лет. Помимо подачи документов на оформление паспорта, в 38-ти офисах МФЦ «Мои Документы» по республике можно также получить готовый заграничный паспорт.