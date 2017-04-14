Налоговики Башкирии сообщили о новой услуге в МВЦ

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Эта услуга стала доступна с 8 июня.
В Башкирии с 8 июня этого года получить информацию о налоговой задолженности стало можно в офисах Многофункционального центра по предоставлению государственных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Башкирии.
Источник: Пресс-служба УФНС России по Республике Башкортостан
Если обнаружится такая задолженность, то вам выдадут квитанцию, с помощью которой вы сможете оплатить с помощью платежного терминала или в ближайших пунктах приема платежей.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей