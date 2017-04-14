Налоговики Башкирии сообщили о новой услуге в МВЦ

Эта услуга стала доступна с 8 июня.

В Башкирии с 8 июня этого года получить информацию о налоговой задолженности стало можно в офисах Многофункционального центра по предоставлению государственных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Башкирии.