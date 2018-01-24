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В Башкирии похолодает до –29

24 января 2018, 09:51
Местами ожидается небольшой снег.

В Башкирии ожидается похолодание, следует из данных Башгидромета. Сегодня ночью по востоку республики столбик термометра опустился до -30, днем в республике воздух прогреется до -16, -21.

В четверг, 25 января, местами небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-восточный умеренный, ночью порывы до сильного. Температура воздуха ночью -12,-17°, при прояснениях -22,-27°, днем -8,-13°, местами до -18°.

В пятницу, 26 января, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -14,-19°, местами до -24,-29°, днем -10,-15°, местами до -20°.

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