Прокуратура взяла на контроль задержку рейса в аэропорту Уфы

- Причиной задержки рейса явилась неисправность радиооборудования воздушного судна ЯК-42, - сообщила представитель ведомства Екатерина Байбурина. - По предварительным данным, время задержки составит не менее 8 часов, за которое компанией планируется предоставить резервное воздушное судно и подготовить его для вылета в пункт назначения.