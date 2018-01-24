mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Прокуратура взяла на контроль задержку рейса в аэропорту Уфы

24 января 2018, 17:23
Из-за неисправности в Пермь не могут вылететь 63 пассажира.

Уфимская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Уфа-Пермь авиакомпании «Турухан». По данным ведомства, вылет самолёта, назначенный на 8:05 24 января пришлось отложить из-за неисправности воздушного судна.

- Причиной задержки рейса явилась неисправность радиооборудования воздушного судна ЯК-42, - сообщила представитель ведомства Екатерина Байбурина. - По предварительным данным, время задержки составит не менее 8 часов, за которое компанией планируется предоставить резервное воздушное судно и подготовить его для вылета в пункт назначения.

Также по словам представителя прокуратуры, 63 человека, зарегистрировавшиеся на рейс, обеспечены всем необходимым, в том числе горячим питанием.

Материалы по теме
Руководству аэропорта Уфы купят три автомобиля Ford Focus за 3 млн рублей
#Новости#Константин Климов#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48