Дольщики из Стерлитамака присоединились к акции «Встреча Путина»

Обманутые дольщики из Стерлитамака приехали в Уфу чтобы обратить внимание Владимира Путина на свою проблему. Таким образом они присоединились к акции «Встреча Путина», организованной дольщиками «Миловского парка». Как по телефону сообщил Марат Мавлютов, приехавший из Стерлитамака, таким образом они хотят обратить внимание на дольщиков «Башстрой».
- Мы приехали на трёх машинах, сейчас стоим с одиночными пикетами около УМПО, дома правительства и Госстроя, - Сообщил по телефону Марат, - Полиция к нам пока не подходила, но наших уфимских «коллег» задерживают.