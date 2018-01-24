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Дольщики из Стерлитамака присоединились к акции «Встреча Путина»

24 января 2018, 15:42
Для этого они специально приехали в Уфу.

Обманутые дольщики из Стерлитамака приехали в Уфу чтобы обратить внимание Владимира Путина на свою проблему. Таким образом они присоединились к акции «Встреча Путина», организованной дольщиками «Миловского парка». Как по телефону сообщил Марат Мавлютов, приехавший из Стерлитамака, таким образом они хотят обратить внимание на дольщиков «Башстрой».

- Мы приехали на трёх машинах, сейчас стоим с одиночными пикетами около УМПО, дома правительства и Госстроя, - Сообщил по телефону Марат, - Полиция к нам пока не подходила, но наших уфимских «коллег» задерживают.

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