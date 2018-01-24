Дольщики из Стерлитамака присоединились к акции «Встреча Путина»

Обманутые дольщики из Стерлитамака приехали в Уфу чтобы обратить внимание Владимира Путина на свою проблему. Таким образом они присоединились к акции «Встреча Путина», организованной дольщиками «Миловского парка». Как по телефону сообщил Марат Мавлютов, приехавший из Стерлитамака, таким образом они хотят обратить внимание на дольщиков «Башстрой».