Велосипедисты Уфы попросили у Рустэма Хамитова кольцо за 300 миллионов

По его словам, проект уже готов и проходит экспертизу. На его создание из бюджета Уфы было выделено 24 млн руб. На реализацию же проекта необходимо около 300 млн руб. Однако денег в городе нет. Поэтому активисты обратились с предложением к главе региона Рустэму Хамитову с просьбой выделить на эту цель деньги из бюджета региона.