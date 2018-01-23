mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Велосипедисты Уфы попросили у Рустэма Хамитова кольцо за 300 миллионов

23 января 2018, 13:18
300 миллионов рублей необходимы на строительство уфимского велосипедного кольца.

На строительство уфимского велосипедного кольца необходимо 300 млн руб, но денег у администрации города на это пока нет. Об этом сегодня сообщил основатель Союза велосипедистов Уфы Станислав Сырыгин.

По его словам, проект уже готов и проходит экспертизу. На его создание из бюджета Уфы было выделено 24 млн руб. На реализацию же проекта необходимо около 300 млн руб. Однако денег в городе нет. Поэтому активисты обратились с предложением к главе региона Рустэму Хамитову с просьбой выделить на эту цель деньги из бюджета региона.

- Мы обратились к главе республики Башкортостан с просьбой, чтобы он оказал содействие городской администрации с получением финансирования на этот проект, - сказал он.

Материалы по теме
День 1000 велосипедистов в Уфе отметят массовым пробегомСделаю город лучше: кто претендует на пост главного велосипедиста Уфы
#Новости#Ольга Корзик#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48