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В Башкирии похититель 22-летней девушки получил шесть лет строгого режима

23 января 2018, 15:18
Мужчина поссорился со своей знакомой, и похитил её подругу.

В Башкирии суд приговорил 29-летнего похитителя к шести годам строгого режима. Как сообщили в управлении следственного комитета, год назад молодой человек поссорился со своей знакомой, после чего ворвался к ней в квартиру и несколько раз выстрелил из пневматического пистолета. Испугавшись нападавшего, девушка выпрыгнула в окно и убежала, тогда разгорячённый мужчина несколько раз выстрелил в её 22-летнюю подругу, и силой увёз её с собой в село Николо-Берёзовка.

Спасти девушку помог знакомый похитителя, которого тот пригласил в гости. Гость узнал в похищенной дочь своего друга, после чего помог ей сбежать, обезвредив похитителя.

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#Новости#Константин Климов#Происшествия
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