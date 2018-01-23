В Башкирии похититель 22-летней девушки получил шесть лет строгого режима

В Башкирии суд приговорил 29-летнего похитителя к шести годам строгого режима. Как сообщили в управлении следственного комитета, год назад молодой человек поссорился со своей знакомой, после чего ворвался к ней в квартиру и несколько раз выстрелил из пневматического пистолета. Испугавшись нападавшего, девушка выпрыгнула в окно и убежала, тогда разгорячённый мужчина несколько раз выстрелил в её 22-летнюю подругу, и силой увёз её с собой в село Николо-Берёзовка.