Суд приговорил к 10 годам тюрьмы уфимца, попросившего убежище в Евросоюзе

Бывший молодогвардеец Константин Чадлин признан виновным в мошенничестве.

Калининский районный суд Уфы заочно приговорил члена регионального политсовета «Открытой России» и бывшего активиста МГЕР Константина Чадлина к 10 годам лишения свободы. Как сообщает « Эхо Москвы в Уфе » Чадлина обвиняли в мошенничестве в сфере купли-продажи подержанных автомобилей. По этому делу уже были осуждены пять человек, которые получили реальные сроки, Чадлина следователи считают главарём преступной группировки.

В мае этого года стало известно, что Константин Чадлин уехал из России и попросил политическое убежище в Эстонии. Представители «Открытой России» в РБ не раз заявляли о том, что преследование активиста политически мотивировано. На одном из эфиров «Эхо Москвы в Уфе» бывшая активистка «Открытой России» Мария Баронова призналась, что собирает Чадлину денежную помощь.