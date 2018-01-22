Суд признал дело в отношении замглавы Госкомтранса Башкирии незаконным

В январе этого года минземимущество Башкирии обратилось в арбитражный суд с требованием взыскать с Калимуллина 26,4 млн рублей в качестве компенсации ущерба за подписанный им контракт о поставке автобусов. После того как возбуждение дела получило резонанс в СМИ, его передали на расследование в ГСУ МВД республики. В жалобе на действия следователя защита указала, что в ходе доследственной проверки замглавы госкомтранса не опрашивался, в постановлении не были указаны основания для возбуждения уголовного дела, а сумма ущерба была установлена произвольно.