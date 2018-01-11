Минземимущества Башкирии взыщет с замглавы госкомтранса более 26 миллионов

Министерство земельных и имущественных отношений направило в Арбитражный суд Башкирии иск о взыскании с Азата Калимуллина 26,4 млн руб.

Министерство земельных и имущественных отношений региона направило в арбитражный суд Башкирии иск о взыскании с замглавы госкомтранса республики Азата Калимуллина 26,4 млн руб., сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан».

Минземимущества оценило в эту сумму убыток, который был нанесен госпредприятию «Башавтотранс» в сентябре-ноябре 2015 года. В это время господин Калимуллин исполнял обязанности директора этого предприятия. В министерстве считают, что Азат Калимуллин заключил невыгодную для предприятия сделку с лизинговой компанией «КамАЗ» на поставку 22 газомоторных автобусов «НефАЗ». Общая сумма сделки составила 278,1 млн руб, из них 90,6 млн руб – лизинговая наценка.

В министерстве считают, что тогда в торгах другая компания – «Сбербанк лизинг» предложила более выгодные условия контракта: меньшую сумму лизинговой наценки – на 26,4 млн руб. Структура Сбербанка просила предоставить на подготовку коммерческого предложения не меньше двух недель. Однако руководство «Башавтотранса» отвело на тендер всего неделю. Кроме этого, на этапе объявления тендера госкомпания не выслала структуре Сбербанка предложение об участии, а ЛК «КамАЗ» ее получила.

«Башавтотранс» участвует в деле в качестве третьего лица.

Напомним, что в октябре новый генеральный директор «Башавтотранса» обратился в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Азата Калимуллина по статье «Злоупотребление полномочиями». Ущерб, нанесенный «Башавтотрансу» был оценен в 50 млн руб – разница между предложениями «Сбербанк лизинга» и ЛК «КамАЗ» по другому, аналогичному, контракту на закупку газомоторных автобусов, заключенному в 2015 году.

Азат Калимуллин оспаривает постановление о возбуждении уголовного дела в суде.