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Уфимский «УГНТУ-ВНЗМ» сыграл вничью с краснодарским «СКИФом»

20 января 2018, 20:22
Встреча, прошедшая сегодня в Краснодаре, завершилась со счетом 28:28.

Краснодарский СКИФ дома сыграл вничью с уфимским клубом УГНТУ-ВНЗМ в матче чемпионата России по гандболу, сообщает пресс-служба гандбольного клуба.

Равная борьба за мяч сохранилась до конца матча. Первый гол в ворота забросили уфимцы, и нашим удавалось вести в счете до 44 минуты. Начало второго тайма обе команды вышли заряженные на борьбу. Первые 6 минут второго отрезка игры в напряженном сопротивлении Уфы и Краснодара ворота оставались неприкосновенными. Важный сейв сотворил за 15 секунд до окончания матча Илья Гутник.

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