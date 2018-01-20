Коалиция патриотических сил Башкирии поддержала Владимира Путина

- Отмечу, что непарламентские объединения сумели консолидироваться и собрать в зале более 100 участников, из различных партийных и общественных организаций, что показало неплохие мобилизационные возможности последних, - прокомментировал итоги патриотического собрания политолог Дмитрий Казанцев. -Полагаю, что превалирование у всех спикеров продвижения не сколько своих партийных платформ, сколько общегосударственных интересов в целях повышения электоральной активности - это хороший задел для общей легитимизации президентских выборов и уровня прозрачности и транспарентности избирательного процесса. Тем более, что Башкирия - это электорально емкая и значимая территория с более чем 3 млн. избирателей, а собравшиеся на мероприятии руководители и актив политических партий и общественных организаций представляют самые различные категории граждан и каждый из партийцев способен сформировать свою команду наблюдателей, направив их на тот или иной избирательный участок, которых 18 марта будет насчитываться 3 435.