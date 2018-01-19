В Уфе священнослужитель едва не упал в прорубь

Сегодня, 19 января, произошел курьез возле крещенской иордани, которую прорубили на реке Белой в районе уфимского микрорайона Нижегородка. Подробности сообщили в МБУ «Управление гражданской защиты».
По словам представителя ведомства Яны Калининой, фактически священнослужитель в прорубь не упал, как это преподнесли многие СМИ. Он просто поскользнулся рядом с прорубью после ее освящения и намочил одежду и ноги.
К счастью, в тот момент рядом оказались спасатели, которые подхватили священника под руки и не дали ему упасть. При этом батюшка пошутил, что таким образом якобы хотел проверить спасателей на бдительность.