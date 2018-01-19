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В Уфе священнослужитель едва не упал в прорубь

19 января 2018, 17:48
Курьезный инцидент произошел во время освящения иордани перед крещенскими купаниями.

Сегодня, 19 января, произошел курьез возле крещенской иордани, которую прорубили на реке Белой в районе уфимского микрорайона Нижегородка. Подробности сообщили в МБУ «Управление гражданской защиты».

По словам представителя ведомства Яны Калининой, фактически священнослужитель в прорубь не упал, как это преподнесли многие СМИ. Он просто поскользнулся рядом с прорубью после ее освящения и намочил одежду и ноги.

К счастью, в тот момент рядом оказались спасатели, которые подхватили священника под руки и не дали ему упасть. При этом батюшка пошутил, что таким образом якобы хотел проверить спасателей на бдительность.

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