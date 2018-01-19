В Башкирии юрлицам простят долги по налогам, отмененным до 2006 года

– Принятие данного законопроекта позволит списать задолженность, взыскать которую невозможно из-за отсутствия на то правовых оснований, например, в связи с истечением сроков взыскания, – прокомментировал председатель Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – Администрирование из года в год такой задолженности, ее перерасчет, начисление на нее новых пени и штрафов требует определенных сил и средств, траты бюджетных денег. Поскольку долги эти все равно никогда не будут взысканы, гораздо выгоднее списать их, чем продолжать накапливать и администрировать дальше.