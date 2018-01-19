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В Башкирии обнаружили сайт, незаконно торговавший билетами на ЧМ-2018

19 января 2018, 12:35
Прокуратура в судебном порядке обязала заблокировать этот сайт.

Прокуратура Чишминского района Башкирии добилась судебного решения о блокировке сайта, незаконно продававшего билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, сообщили в прокуратуре.

Как известно, билеты на чемпионат мира по футболу продаются только на официальном сайте FIFA в несколько этапов. На последнем этапе продаж – с 18 апреля по 15 июля – билеты можно будет купить в Центрах продажи билетов FIFA в принимающих городах Российской Федерации. Сейчас (до 31 января) идет второй этап продаж, во время которого приобретению электронных билетов предшествует процедура жеребьёвки.

- Прокуратура Чишминского района при мониторинге Интернета выявила сайт, на котором пользователям предлагалось беспрепятственно приобрести билеты на любую из игр чемпионата, - сообщили в надзорном ведомстве. - Причём цены были ниже официальных. Так, стоимость билетов на полуфинал начиналась от 3 тысяч рублей. Приобрести билеты на финал якобы можно было по той же цене.

Прокуроры обратились в суд с требованием признать данную информацию запрещенной к распространению на территории России как побуждающую к совершению противоправных действий. Чишминский районный суд удовлетворил заявление прокуратуры района.

После вступления в силу судебного решения сайт будет заблокирован Роскомнадзором.

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