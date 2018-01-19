В Башкирии обнаружили сайт, незаконно торговавший билетами на ЧМ-2018

Как известно, билеты на чемпионат мира по футболу продаются только на официальном сайте FIFA в несколько этапов. На последнем этапе продаж – с 18 апреля по 15 июля – билеты можно будет купить в Центрах продажи билетов FIFA в принимающих городах Российской Федерации. Сейчас (до 31 января) идет второй этап продаж, во время которого приобретению электронных билетов предшествует процедура жеребьёвки.