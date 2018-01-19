На выходных в Башкирии ожидается до -35

Башгидромет опубликовал прогноз погоды в Башкирии на выходные. Сегодня, 19 января, днем температура воздуха составит -13,-18°, в отдельных районах до -23°.
В субботу, 20 января, ночью местами небольшой снег, днем небольшой снег, по югу до умеренного, в отдельных районах метель. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью -18,-23°, при прояснениях до -30°, днем -9,-14°, местами до -19°.
В воскресенье, 21 января, ожидается небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -12,-17°, при прояснениях до -22°, днем -6,-11°, по востоку до -16°.