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На выходных в Башкирии ожидается до -35

19 января 2018, 10:02
Местами ночью ожидается небольшой снег.

Башгидромет опубликовал прогноз погоды в Башкирии на выходные. Сегодня, 19 января, днем температура воздуха составит -13,-18°, в отдельных районах до -23°.

В субботу, 20 января, ночью местами небольшой снег, днем небольшой снег, по югу до умеренного, в отдельных районах метель. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью -18,-23°, при прояснениях до -30°, днем -9,-14°, местами до -19°.

В воскресенье, 21 января, ожидается небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -12,-17°, при прояснениях до -22°, днем -6,-11°, по востоку до -16°.

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