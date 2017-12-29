В Башкирии побит температурный рекорд плюсовой температуры

До этих пор рекорд держался 20 лет.

28 декабря на метеостанции Уфа-Дема был побит температурный рекорд, сообщили синоптики Башгидрометцентра. Температура воздуха составила +2,9°C. Максимальная температура +2°C держалась 20 лет с 1997 года.