В Башкирии побит температурный рекорд плюсовой температуры

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До этих пор рекорд держался 20 лет.
28 декабря на метеостанции Уфа-Дема был побит температурный рекорд, сообщили синоптики Башгидрометцентра. Температура воздуха составила +2,9°C. Максимальная температура +2°C держалась 20 лет с 1997 года.
На метеостанции Уфа-Аэропорт максимальная температура воздуха повышалась до +2,3°С, на метеорологическом посту Уфа-ГМЦ (ул. Р. Зорге, 25/2) – до +1,9°. По республике температура воздуха повышалась до +0,6 до +3,6°С.
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