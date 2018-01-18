В Башкирии найдено тело 14-летней лыжницы

Напомним, несчастье с лыжницей произошло около недели назад в Татарстане. Там молодая женщина стала жертвой преступника, который напал на нее и нанес 11 колото-резаных ранений осколком бутылки. Убитая приехала с мужем и полугодовалым ребенком на лыжную базу отдохнуть. Преступник уже задержан и дал признательные показания.