В Башкирии найдено тело 14-летней лыжницы

Вчера, 17 января, в полицию поступило сообщение о гибели 14-летней девочки, приехавшей из Магнитогорска в горнолыжный центр. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По предварительным данным, юная жительница Магнитогорска приехала в составе группы из 11 человек, занимающихся в спортивном клубе «Металлург-Магнитогорск на тренировки в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск», рядом с санаторием «Юбилейный».
ЧП произошло во время очередного спуска по квалификации «гигантский слалом» при объезде установленных тренером флажков девочка упала и ударилась головой об камень за пределами трассы. Травма оказалась настолько серьезной, что она умерла на месте происшествия.
Как сообщили в следкоме, по факту гибели девочки возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ведется поиск виновных. Назначена судмедэкспертиза для установления точных причин смерти ребенка.
Напомним, несчастье с лыжницей произошло около недели назад в Татарстане. Там молодая женщина стала жертвой преступника, который напал на нее и нанес 11 колото-резаных ранений осколком бутылки. Убитая приехала с мужем и полугодовалым ребенком на лыжную базу отдохнуть. Преступник уже задержан и дал признательные показания.