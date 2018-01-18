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В Башкирии найдено тело 14-летней лыжницы

18 января 2018, 18:04
Следком ищет виновных в ее гибели.

Вчера, 17 января, в полицию поступило сообщение о гибели 14-летней девочки, приехавшей из Магнитогорска в горнолыжный центр. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, юная жительница Магнитогорска приехала в составе группы из 11 человек, занимающихся в спортивном клубе «Металлург-Магнитогорск на тренировки в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск», рядом с санаторием «Юбилейный».

ЧП произошло во время очередного спуска по квалификации «гигантский слалом» при объезде установленных тренером флажков девочка упала и ударилась головой об камень за пределами трассы. Травма оказалась настолько серьезной, что она умерла на месте происшествия.

Как сообщили в следкоме, по факту гибели девочки возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ведется поиск виновных. Назначена судмедэкспертиза для установления точных причин смерти ребенка.

Напомним, несчастье с лыжницей произошло около недели назад в Татарстане. Там молодая женщина стала жертвой преступника, который напал на нее и нанес 11 колото-резаных ранений осколком бутылки. Убитая приехала с мужем и полугодовалым ребенком на лыжную базу отдохнуть. Преступник уже задержан и дал признательные показания.

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