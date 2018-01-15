В Татарстане арестован возможный убийца молодой лыжницы

Фамилии подозреваемого и погибшей удивительно созвучны.

Вчера, 14 января, стало известно, что в Нижнекамске полиции удалось задержать предполагаемого убийцу 28-летней Гульшат Котенковой, которая трагически погибла 9 января. Подробности сообщил портал «Реальное время».

Напомним, в тот день Гульшат с мужем и полугодовалой дочкой приехали на лыжную базу отдохнуть. Молодая мама решила прокатиться по трассе, а муж остался с ребенком на базе. Однако к назначенному времени Гульшат не вернулась. Обеспокоенный супруг обратился в полицию, были организованы поиски. Тело Гульшат с 11 колото-резаными ранами было найдено глубокой ночью неподалеку от лыжной трассы в старой будке.

Гульшат похоронили в конце минувшей недели. Одна из ее родственниц, прибывшая на церемонию прощания из Башкирии, шокировала журналистов заявлением о том, что требует растерзать убийцу Гульшат. По ее словам, именно так поступили с подобным негодяем в ее родном поселке Серафимовский в Башкирии. Подробности женщина, представившаяся местным депутатом Светланой Садыковой, не рассказала.

На поиски убийцы Гульшат Котенковой у стражей порядка ушло около трех дней. 37-летний Даниил Котенев после задержания вскоре признался в убийстве. Многие отметили, как удивительно созвучны фамилии Гульшат и ее убийцы. Котенев рассказал, что летом прошлого года освободился из мест лишения свободы, где в последний раз отбывал наказание за изнасилование. В день уийства Гульшат он был пьян, возвращался с работы мимо лыжной базы.

По дороге мужчина заблудился в лесу и встретил лыжницу. Угрожая молодой женщине газовым пистолетом, он заставил Гульшат пройти в расположенную неподалеку будку. Когда Гульшат попыталась оказать сопротивление и стала звать на помощь, Котенев схватил валявшуюся в будке «розочку» от бутылки и стал ею наносить удары своей жертве.

Обстоятельства совершения преступления проверяются следствием.

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Суд арестовал Котенева как минимум до 9 марта текущего года. В ходе заседания он пожаловался на проблемы со здоровьем в связи с тем, что у него на ноге воспалилась рана. Ему обещали оказать медицинскую помощь в следственном изоляторе.