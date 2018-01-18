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В Башкирии главного снабженца Чекмагушевской больницы уличили во взятке

18 января 2018, 11:00
Следствие считает, что он взял взятку за якобы отремонтированное отделение больницы.

На 39-летнего начальника отдела материально технического снабжения Чекмагушевской центральной районной больницы в Башкирии заведено уголовное дело по статье «Получение взятки», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

По версии следствия, днем 21 декабря 2017 года он получил от местного предпринимателя 35 тысяч рублей за составление акта принятия невыполненных работ по ремонту одного из отделений больницы. Предприниматель при этом выступал в качестве «взяткодателя» в рамках федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, продолжается расследование уголовного дела.

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