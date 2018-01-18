В Башкирии главного снабженца Чекмагушевской больницы уличили во взятке

По версии следствия, днем 21 декабря 2017 года он получил от местного предпринимателя 35 тысяч рублей за составление акта принятия невыполненных работ по ремонту одного из отделений больницы. Предприниматель при этом выступал в качестве «взяткодателя» в рамках федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».