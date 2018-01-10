В Уфе бывшего следователя посадили за взяточничество

Также в колонию отправились два его соучастника - полицейский и адвокат.

32-летний бывший старший следователь одного из следственных отделов Уфы, 31-летний бывший инспектор ГИБДД и 30-летний адвокат признаны виновными по статьям «Получение взятки через посредника в значительном размере» и «Посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В июле 2017 года следователь проверял, избивал ли сотрудник ДПС женщину. За отказ в возбуждении уголовного дела решил получить взятку от инспектора и вовлек в свой план знакомого адвоката и его родственника – коллегу сотрудника ГИБДД.

В августе прошлого года мужчины получили 150 тысяч рублей и разделили их поровну, а в дальнейшем следователь принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела, а адвокат передал официальный документ фигуранту доследственной проверки.