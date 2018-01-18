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«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Витязь»

18 января 2018, 10:16
Встреча стала первой в новом году на домашней арене.

Уфимский «Салават Юлаев» в первом матче 2018 года на домашней арене без особых проблем переиграл подмосковный «Витязь». Встреча закончилась со счётом 4:1, заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачев, Теему Хартикайнен, Линус Умарк и Александр Логинов.

Стоит отметить, что в стартовом отрезке «Салават Юлаев» в очередной раз пропустил обидную шайбу, после выхода один на один нападающего гостей Артем Швец-Роговой забросил шайбу, когда уфимцы играли в большинстве.

После этой встречи «Витязь» потерял шансы выйти в плей-офф чемпионата, уфимцы же занимают седьмую строчку в Восточной конференции. От «Сибири», расположившейся на восьмом месте, юлаевцев отделяет четыре очка.

Следующий домашний матч «Салават Юлаев» проведёт 19 января, в гости к уфимцам приедет московский ЦСКА.

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