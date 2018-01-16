Финансирование «Салавата Юлаева» в 2018 году не уменьшится - Хамитов

На хоккей в Башкирии планируется потратить 2,5 млрд рублей.

Финансирование уфимского «Салавата Юлаева» сохранится на уровне последних двух лет, об этом рассказал глава Башкирии Рустэм Хамитов агентству ТАСС.

- Ежегодно с «Роснефтью» подписываем соглашение о социальной поддержке республики, о благотворительной помощи. На 2018 год такое соглашение готово, мы его в ближайшее время подпишем с руководством «Роснефти». Там определена сумма, в том числе на развитие хоккея, она такая же, как в 2016-17 гг., уменьшения нет. Это значит, что финансовое положение клуба абсолютно надежно, - цитирует Хамитова агентство.

Напомним, в 2016 и в 2017 году на финансирование хоккея в регионе было направлено по 2,5 млрд рублей.

Также Рустэм Хамитов заверил журналистов, что в будущем клуб не останется без поддержки.