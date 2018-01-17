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В Уфе наказали алкоголичку, уронившую грудного сына на бетонный пол

17 января 2018, 10:05
Трехмесячный ребенок получил тяжелые травмы.

Перед мировым судом предстала 32-летняя уфимка по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей, сопряженном с жестоким обращением. Об этом сообщили в прокуратуре Калининского района Уфы.

Как следует из материалов дела, Камилла Усманова была известна тем, что вела продолжительное время аморальный образ жизни, уделяя минимум внимания своему ребенку, который и без того родился с врожденными патологиями. Малышу требовалось лечение, но без должной заботы у него начали развиваться осложнения.

Один из редких дней, когда пьяная мать вспомнила о ребенке, закончился трагически. Она потеряла равновесие и не смогла удержать его на руках, уронив прямо на бетонный пол. В итоге мальчик получил черепно-мозговую травму, гематомы головы, закрытый перелом и прочие тяжелые травмы.

В суде женщина покаялась и признала вину. Мировой судья принял решение лишить ее родительских прав и приговорить к одному году исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

Ребенок будет помещен в специализированный интернат, он нуждается в длительном лечении.

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