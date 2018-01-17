В Уфе наказали алкоголичку, уронившую грудного сына на бетонный пол

Как следует из материалов дела, Камилла Усманова была известна тем, что вела продолжительное время аморальный образ жизни, уделяя минимум внимания своему ребенку, который и без того родился с врожденными патологиями. Малышу требовалось лечение, но без должной заботы у него начали развиваться осложнения.