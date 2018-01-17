В Башкирии суд встал на сторону семьи, выселенную в ветхий дом

Об истории 48-летняя Гузель Галимуллиной из с. Новокулево Нуримановского района, которая осталась без жилья по вине властей, Медиакорсеть писала в октябре прошлого года. Женщину с дочерью и внуками выселили из дома, в котором она прожила 15 лет, и заселили в другой, аварийный. При этом власти ко всему прочему просили отремонтировать здание за свой счет.