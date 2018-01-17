mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии суд встал на сторону семьи, выселенную в ветхий дом

17 января 2018, 18:04
Нуримановский районный суд вынес решение в пользу семьи из с. Новокулево, которую местные власти заселили в аварийный дом.

Об истории 48-летняя Гузель Галимуллиной из с. Новокулево Нуримановского района, которая осталась без жилья по вине властей, Медиакорсеть писала в октябре прошлого года. Женщину с дочерью и внуками выселили из дома, в котором она прожила 15 лет, и заселили в другой, аварийный. При этом власти ко всему прочему просили отремонтировать здание за свой счет.

В администрации района заявляли, что не считают дом аварийным, однако в суде с позицией чиновников не согласились.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

Материалы по теме
В Башкирии у семьи забрали дом, заселили в ветхий и просят отремонтировать
#Новости#Аварийное жилье#Наталья Кузнецова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48