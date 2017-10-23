В Башкирии у семьи забрали дом, заселили в ветхий и просят отремонтировать

48-летняя Гузель Галимуллина из с. Новокулево Нуримановского района Башкирии осталось без дома по вине властей. Дом, в котором она прожила почти 15 лет, отдали другой семье. А женщину с дочерью и внуками заселили в аварийный дом, который ко всему прочему просят отремонтировать за свой счет.

В середине 90-х Гузель Галимуллина получила две комнаты в доме на ул. Советской, 9 в с. Новокулево. Она прожила в ней до конца нулевых годов, а затем уехала в с. Павловка Нуримановского района. Там нашлась, во-первых, работа, которой в родном селе не было. Во-вторых, там жила дочь с тремя внуками. Четыре года Гузель не жила в своем доме, а затем выяснила, что ее жилье отдали другой семье, по ее словам, родственнику местного сельсовета. Когда же Гузель заявила о своих правах на это жилье, ей представили другое – в переоформленном под жилье здании бывшего детского сада на ул. Полевой, 1.

- Комнату в 61 квадратный метр я получила там в 2013 году, - рассказала Медиакорсети Гузель. – Жить там было невозможно, потолок, стены рушились. Мы просили сделать ремонт, куда только не обращались, но результата никакого.

На ремонт ветхого здания, как поясняют Галимуллиной местные власти, у администрации района денег нет. Переселять куда-то еще, как утверждают чиновники, тоже некуда.

- Мне предложили переселиться в соседнюю квартиру в этом же доме, конечно, меня это не устроило, ведь там жить нельзя, - возмущается Гузель. – Теперь, когда я отказалась, они предлагают отремонтировать его за свой счет, – на средства материнского капитала моей дочери!

Устав безрезультатно бороться с чиновниками, женщина обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомством обратилось с иском в Нуримановский районный суд с требованием выделить семье новое жилье: процесс идет уже третий месяц. Гузель с дочерью и тремя внуками 1, 4 и 11 лет живет в съемном доме в Павловке. Сейчас в семье никто не работает: Гузель, повар по специальности, не может найти работу, а ее дочь Олеся находится в декретном отпуске, весь доход составляют детские пособия.

В отделе жилья и ЖКХ администрации Нуримановского района комментировать ситуацию отказались: