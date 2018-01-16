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В Башкирии за год 34 тысячи человек оформили трудовые договоры

16 января 2018, 10:30
В рейтинге субъектов Российской Федерации по выполнению контрольного показателя Башкортостан занимает седьмую позицию в стране и вторую позицию в ПФО.

15 января министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова заявила о том, что за прошедший год выявлено 34110 человек, которые работали без трудового договора, из них 33921 оформили трудовые отношения, сообщили в пресс-службе минтруда республики.

В среднем за последние три года в Башкирии легализовали трудовые отношения 185 тысяч человек. В пенсионный фонд зачислено более 664 миллиона рублей, а начисление НДФЛ более 882 миллионов рублей.

На текущий, 2018, год Роструд для республики представил контрольный показатель «вывода из тени» - 30185 человек.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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