В России повысили минимальный размер оплаты труда
Как пояснили в пресс-службе минтруда Башкирии, минимальный размер отплаты труда (МРОТ) будет повышаться до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в два этапа.
После повышения 1 января он составит 85 процентов от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года.
- Начиная с 2019 года МРОТ будет устанавливаться в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года, - пояснили в ведомстве.
Повышение МРОТ, по данным минтруда России, коснется полутора миллионов человек, половина из которых являются работниками бюджетной сферы.
В Башкирии с учетом уральского коэффициента в размере 15% минимальная зарплата с 1 января 2018 года составит 10 912 рублей.
Согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года среднемесячная заработная плата работника не может быть ниже МРОТ, увеличенного на районный коэффициент.
- Таким образом, с учетом действующего в республике уральского коэффициента минимальная зарплата в Башкортостане с 1 января должна составлять 10 912 рублей, - уточнили в ведомстве.