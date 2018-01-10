В России повысили минимальный размер оплаты труда

С 1 января минимальный размер оплаты труда в России устанавливается в размере 9 489 рублей. Это на 1689 рублей больше, чем раньше.

Как пояснили в пресс-службе минтруда Башкирии, минимальный размер отплаты труда (МРОТ) будет повышаться до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в два этапа.

После повышения 1 января он составит 85 процентов от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года.

- Начиная с 2019 года МРОТ будет устанавливаться в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года, - пояснили в ведомстве.

Повышение МРОТ, по данным минтруда России, коснется полутора миллионов человек, половина из которых являются работниками бюджетной сферы.

В Башкирии с учетом уральского коэффициента в размере 15% минимальная зарплата с 1 января 2018 года составит 10 912 рублей.

Согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года среднемесячная заработная плата работника не может быть ниже МРОТ, увеличенного на районный коэффициент.