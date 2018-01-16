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В Башкирии создателей «РосКапитала» осудят за создание финансовой пирамиды

16 января 2018, 12:27
Мужчины похитили у граждан более 32 миллионов рублей.

Три жителя Уфы и Кумертау от 29 до 40 лет обвиняются по статьям "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере" и "Легализация преступных доходов", сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2013 году мужчины создали кооператив «РосКапитал», арендовали офисы в семи городах Башкирии и запустили широкую рекламу.

Сообщники заключили с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам от 18 до 36 процентов. В действительности организация работала по принципу финансовой пирамиды и проценты выплачивались за счет вновь вложенных денег клиентов.

Для облегчения вывода денег мужчины учредили жилищно-строительный кооператив «Башстрой». Таким образом обвиняемым удалось похитить у 204 граждан более 32 миллионов рублей в период с 2013 по 2016 годы.

На недвижимость, автомобили и другое имущество обвиняемых стоимостью 22 миллиона рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

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