Россиян предупредили о новой финансовой пирамиде

В мае этого года компания заявила, что она собирается легализоваться, т.е. получить лицензию в четырех странах (Украине, Германии, Казахстане и Польше), поэтому все операции в указанных странах полностью приостановлены до 12 июня этого года. Однако в назначенный срок в личных кабинетах клиентов этих стран стали доступны только две функции: покупка портфелей и перевод между клиентами внутри страны. Таким образом, чтобы вывести из системы свои средства, необходимо было найти нового инвестора, взять у него живые деньги, а ему перевести свою внутреннюю валюту, которую продолжали начислять еженедельно, а соответственно новому инвестору надо было искать другого человека, чтобы также провести описанную операцию. В то время от выплат отключили другие страны, в том числе Австрию, Бельгию, Швейцарию, Словакию, Чехию, Грецию, Францию, Эстонию, Турцию.