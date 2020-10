Россиян предупредили о новой финансовой пирамиде

Уже есть пострадавшие.

Более 75 тысяч россиян вовлечены в новую финансовую пирамиду, сообщают «Новые известия». Информацией об этом с изданием поделился один из пострадавших, который попросил не раскрывать его имя. Речь идет о международной финансовой организации Questra Holdings Inc, она же - Questra World, Atlantic Global Asset Management (AGAM), QW Lianora Swiss Consulting SA, Five Winds Asset Management. Филиалы этой организации работают в России, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Белоруссии, Украине, Польше, Литве, Латвии, Германии, Испании, Италии, Франции, Великобритании, Греции, Турции, Вьетнаме и т.д. В России в группе «Вконтакте» этой организации насчитывается около 74 тысяч участников, и их количество постоянно увеличивается. Достоверную дату ее создания установить не представляется возможным, но бурный рост ее пришелся на 2017 год. Как же работает эта пирамида? Клиентам сообщается, что компания Atlantic Global Asset Management – инвестиционный фонд, который зарегистрирован на Кабо-Верде. Этот фонд зарабатывает на организации и проведении IPO, финансовом факторинге, рефинансировании компаний, размещении чужих ценных бумаг. Клиентам предлагают вложить от 90€ до 5 000 000€ на срок 365 дней в инвестиционные портфели. Прибыль, по замыслу, должна происходить каждые 7 дней. Средняя еженедельная прибыль составляет 5% от инвестиций (или 300% в год). Деньги можно выводить еженедельно, но "тело" вклада является невозвратным. Президентом фонда, как сообщают клиентам сотрудники компании, является Антонино Виейра Робало, а главным исполнительным директором - Андрей Андреевич Абакумов. Но эта информация не подтверждается в лицензии, где указано, что президентом компании является господин Абакумов, а Антонино Виейра Робало - всего лишь аудитор. Сведений о том, что компания ведет какую-то деятельность, практически нет. Есть только упоминание, что в 2016 году была приобретена авиакомпания Кабо-Верде TACV. Вторая фирма Questra World занималась продвижением первой. Она работала по схеме сетевого многоуровнего маркетинга и начисляла своим агентам от 5% до 15% от стоимости каждого проданного портфеля AGAM. Начисление производилось по всей структуре, однако сумма варьировалась от уровня агента. Также за достижение определенных объемов продаж для агентов были предусмотрены бонусные выплаты в от тысячи до миллиона евро. Сотрудники Questra World открывали офисы компании по миру, проводили презентации и встречи, где и продавали портфели акций. Как правило, агенты в качестве инвесторов приглашали своих родственников или друзей. Они брали у инвесторов деньги, при этом никаких чеков и других платежных документов не выдавали. Вместо денег агент переводил в личный кабинет внутреннюю валюту со своего счета, на которую новый инвестор и покупал портфель. Иногда осуществлялись прямые переводы средств от новых инвесторов в компанию посредством платежных систем (AdvCash, Perfect Money) или криптовалюты Биткоин, а какое-то время даже работали переводы SWIFT, пока все это не было постепенно заблокировано. Вскоре финансовые регуляторы стран Европы стали предупреждать о том, что компании Questra World и Atlantic Global Asset Management имеют все признаки финансовой пирамиды. Это было замечено Национальным банком Словении, Финансовым регулятором в Великобритании (Лондон), а так же банками Чехии, Австрии и испанскими организациями European Securities and Markets Authority (ESMA) и международной огранизацией International Organization of Securities Commissions (IOSCO), которые выявляют мошенничество на финансовых рынках. В Казахстане начато расследование деятельности этой финансовой пирамиды. В мае этого года компания заявила, что она собирается легализоваться, т.е. получить лицензию в четырех странах (Украине, Германии, Казахстане и Польше), поэтому все операции в указанных странах полностью приостановлены до 12 июня этого года. Однако в назначенный срок в личных кабинетах клиентов этих стран стали доступны только две функции: покупка портфелей и перевод между клиентами внутри страны. Таким образом, чтобы вывести из системы свои средства, необходимо было найти нового инвестора, взять у него живые деньги, а ему перевести свою внутреннюю валюту, которую продолжали начислять еженедельно, а соответственно новому инвестору надо было искать другого человека, чтобы также провести описанную операцию. В то время от выплат отключили другие страны, в том числе Австрию, Бельгию, Швейцарию, Словакию, Чехию, Грецию, Францию, Эстонию, Турцию. Об этом на видеоконференциях из Мадрида рассказал якобы президент (а на самом деле всего лишь аудитор) AGAM Антонино Виейра Робало. Он уверял, что это лишь временные трудности, после которых компания выйдет на новый уровень. С 1 августа с 2017 года в России компания «ушла в отпуск» на три недели из-за разделения криптовалюты Биткоин. Выплаты в России прекратились. После того, как компания вышла из отпуска, она объявила, что в связи с трудностями ведения бухгалтерии и "непониманием властей отдельных стран их деятельности" создает ещё два новых юридических лица: QW Lianora Swiss Consulting SA, которая будет заниматься рекламой нового инвестиционного фонда Five Winds Asset Management (регистрация также на Кабо-Верде). Эти компании будут работать в Европе и СНГ, и все инвесторы из указанных стран будут переведены в них, а старые фирмы останутся обслуживать Азию и Африку. Портфели всех инвесторов тоже переносятся на новые сайты, а на это надо ещё две недели. При этом никто клиентам не объяснил, на каком основании произошел перевод инвесторов в новые компании, которые являются совершенно другими юридическими лицами. Мало того, чтобы не потерялись данные при переносе, в кабинетах в России и прочих странах, которые будет обслуживать новые компании, отключают ввод и вывод средств (в странах, которые обслуживают старые компании, все работает без сбоев до сих пор). Однако, оставляют еженедельное начисление прибыли, покупку портфелей и перевод между клиентами внутри одной страны (видимо, эти данные потеряться не могут). Функции ввода/вывода пообещали открыть еще 5 сентября 2017 года. Между тем по состоянию на 27 сентября этого года вывод средств до сих пор закрыт. Однако агенты этой компании до сих пор продолжают работать. "Новые Известия" советуют не иметь дела с новой пирамидой.

