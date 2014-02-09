В Башкирии полиция попросила граждан сообщить о новой финансовой пирамиде

Пока установлены свыше 300 пострадавших граждан.

В Стерлитамаке граждане обратились в полицию с заявлениями еще в прошлом году, после чего в июле 2016 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации о мошенничестве в особо крупном размере.

- По предварительным данным следствия, неустановленное лицо из числа руководителей «ООО «Алтын капитал» и Компания» с сентября 2013 года по июнь 2016 года в городах Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Нефтекамск, Оренбург под предлогом заключения договоров займа, действуя по признаку финансовой пирамиды, совершило хищение денежных средств клиентов, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сейчас уже установлены свыше 300 пострадавших от новой финансовой пирамиды граждан, им причинен ущерб на сумму около 62 миллионов рублей.

В министерстве внутренних дел предложили гражданам, которые считают, что стали жертвами противоправных действий со стороны «ООО «Алтын капитал» и Компания» обратиться с заявлением в любое отделение полиции или в МВД по Республике Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул.Ленина, 7.

Материалы по теме