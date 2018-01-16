Артём Дзюба может продолжить карьеру в ФК «Уфа»

– В «Локомотив», наверное, Дзюбе уже не надо идти, потому что Фарфан играет на этом месте. Артему же нужна практика. Если уйдет Смолов, его могут взять в «Краснодар», но это как договорятся клубы. Нужно учитывать, что речь идет о прямом конкуренте. И вот выплывает вариант с «Уфой», где работает Семак, который прекрасно знает Дзюбу и, конечно, даст ему возможность играть. И «Уфа» в нем заинтересована, уфимцы его зовут. Посмотрим, как все получится. Но я понимаю, как сейчас тяжело и Дзюбе, – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».