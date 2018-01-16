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Артём Дзюба может продолжить карьеру в ФК «Уфа»

16 января 2018, 11:08
Переходу могут поспособствовать хорошие отношения футболиста с главным тренером "Уфы" Сергеем Семаком.

О возможном переходе зенитовца Артема Дзюбы в «Уфу» в эфире радио «Зенит» рассказал комментатор Геннадий Орлов.

– В «Локомотив», наверное, Дзюбе уже не надо идти, потому что Фарфан играет на этом месте. Артему же нужна практика. Если уйдет Смолов, его могут взять в «Краснодар», но это как договорятся клубы. Нужно учитывать, что речь идет о прямом конкуренте. И вот выплывает вариант с «Уфой», где работает Семак, который прекрасно знает Дзюбу и, конечно, даст ему возможность играть. И «Уфа» в нем заинтересована, уфимцы его зовут. Посмотрим, как все получится. Но я понимаю, как сейчас тяжело и Дзюбе, – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, тренер «Зенита» «посадил» Дзюбу на скамейку запасных, а на зимние сборы команды Артём и вовсе не поехал.

В сезоне 2017/2018 Артём Дзюба сыграл за «Зенит» 15 матчей, в которых забил лишь один гол.

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