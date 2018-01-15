В Уфе зоозащитники выступили против притравочных станций

- Основная позиция – против жестокого обращения с животными, - прокомментровала ситуацию Руфина Шагапова. - Ни при каких обстоятельствах не должно быть ситуаций, когда про происходящее можно сказать - «живодерня». А именно это хочется отметить, если говорить про большинство притравочных станций. Медведи, лисы, кролики, зачастую травмированные и не способные защищаться из-за слабости, искусственно обездвиженные, не должны быть жертвами собак, которых обучают охоте. Но, конечно, проблема системная, должен быть закон об ответственном отношении к животным, который бы законодательно защитил их.