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В Уфе пьяный неадекват бросился спасать «дерущиеся» манекены

15 января 2018, 16:49
Нетрезвому горожанину почудилось, что в помещении магазина убивают людей.

Вчера, 14 января, в 6 часов утра курьезное ЧП произошло на улице Революционной в Уфе. Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии, на пункт централизованного наблюдения Росгвардии поступило сообщение о том, что в один из магазинов одежды проник неизвестный мужчины и начал выбрасывать из помещений прямо на улицу одежду.

Прибывшая на место происшествия группа задержания обнаружила в магазине разбитое стекло входной двери и валявшиеся перед входом манекен и женскую одежду с этикетками. Внутри был обнаружен нетрезвый 24-летний мужчина, который признался, что ему показалось, будто в помещении магазина убивают людей. Решив спасти жертв преступления, он расколотил дверь и забрался внутрь.

Как выяснилось позднее, задержанный мужчина уже был ранее судим за кражу. Росгвардейцы передали его полиции для дальнейшего разбирательства.

Сумма ущерба, причиненного ночным дебоширом магазину, устанавливается.

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