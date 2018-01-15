В Уфе пьяный неадекват бросился спасать «дерущиеся» манекены

Вчера, 14 января, в 6 часов утра курьезное ЧП произошло на улице Революционной в Уфе. Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии, на пункт централизованного наблюдения Росгвардии поступило сообщение о том, что в один из магазинов одежды проник неизвестный мужчины и начал выбрасывать из помещений прямо на улицу одежду.