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В Уфе появилась мемориальная доска композитору Рафику Сальманову

15 января 2018, 15:21
Музыкант внес огромный вклад в культуру Башкортостана.

Сегодня в Уфе была торжественно открыта мемориальная доска известному композитору, заслуженному деятелю искусств РСФСР и БАССР Рафику Вафичу Сальманову, сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

Памятная доска появилась на доме №43 по улице Ленина. Её вывесили к 100-летию со дня его рождения, который музыкальное сообщество отметило осенью 2017 года.

Рафик Вафич Сальманов - известный башкирский композитор, один из основоположников башкирской профессиональной музыки. Родился 15 сентября 1917 года в селе Аскарово Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне Абзелиловского района Республики Башкортостан.

Рафик Вафич окончил башкирскую студию при Московской консерватории имени Чайковского. После вернулся в Уфу, где работал музыкальным редактором Башкирского радио, научным сотрудником фольклорного кабинета при Управлении по делам искусства БАССР, музыкальным консультантом Республиканского Дома народного творчества и руководителем секции самодеятельных композиторов. В 1961 году стал членом Союза композиторов Башкортостана, впоследствии неоднократно избирался членом Правления Союза композиторов БАССР. Был редактором более 50 сборников произведений башкирских композиторов самых разных жанров.

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