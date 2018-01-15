В Уфе появилась мемориальная доска композитору Рафику Сальманову

Рафик Вафич окончил башкирскую студию при Московской консерватории имени Чайковского. После вернулся в Уфу, где работал музыкальным редактором Башкирского радио, научным сотрудником фольклорного кабинета при Управлении по делам искусства БАССР, музыкальным консультантом Республиканского Дома народного творчества и руководителем секции самодеятельных композиторов. В 1961 году стал членом Союза композиторов Башкортостана, впоследствии неоднократно избирался членом Правления Союза композиторов БАССР. Был редактором более 50 сборников произведений башкирских композиторов самых разных жанров.