В Татарстане арестован возможный убийца молодой лыжницы

На поиски убийцы Гульшат Котенковой у стражей порядка ушло около трех дней. 37-летний Даниил Котенев после задержания вскоре признался в убийстве. Многие отметили, как удивительно созвучны фамилии Гульшат и ее убийцы. Котенев рассказал, что летом прошлого года освободился из мест лишения свободы, где в последний раз отбывал наказание за изнасилование. В день уийства Гульшат он был пьян, возвращался с работы мимо лыжной базы.