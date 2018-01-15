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Рейсовый автобус Уфа-Казань столкнулся с легковушкой

15 января 2018, 10:14
Три человека получили травмы разной степени тяжести.

Вчера, 14 января, в дневное время произошло серьезное ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Уфа-Казань. Об этом сообщило Управление ГИБДД МВД по РТ.

По данным ГИБДД, авария произошла на трассе Оренбург - Казань в Бугульминском районе Татарстана, сообщает интернет-издание со ссылкой на пресс-службу МВД по РТ. По предварительным данным, ДТП спровоцировал именно рейсовый автобус, который не справился с управлением. Большую махину вынесло встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем Geely, которая в свою очередь вылетела в кювет и перевернулась.

Водитель автобуса объяснил ситуацию тем, что у него неожиданно отказали тормоза.

Известно, что в результате ДТП пострадали три человека, находившихся в легковом автомобиле: водитель и два пассажира. В автобусе в тот момент находились 10 человек, они отделались испугом.

Обстоятельства происшедшего уточняются.

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