Рейсовый автобус Уфа-Казань столкнулся с легковушкой

По данным ГИБДД, авария произошла на трассе Оренбург - Казань в Бугульминском районе Татарстана, сообщает интернет-издание со ссылкой на пресс-службу МВД по РТ. По предварительным данным, ДТП спровоцировал именно рейсовый автобус, который не справился с управлением. Большую махину вынесло встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем Geely, которая в свою очередь вылетела в кювет и перевернулась.