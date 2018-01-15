Поножовщина в Перми: Нужно ли следить за школьниками в соцсетях

- Я считаю, что такой мониторинг, такие знания о ребенке должны иметь родители, ведь именно они и по законам жизни, и по законам Российской Федерации должны в полной мере отвечать за жизнь, физическое и психическое здоровье своего чада. Поэтому очень важна грамотность родителей. Я считаю, что необходимо повышать эту грамотность. Причем начинать это делать нужно было еще вчера. В школах необходимо проводить специальные обучающие курсы, которые должны пройти все родители. Также важно учитывать то, что далеко не каждый ребенок заходит на такие сайты, состоит в таких группах. Здесь возникает вопрос, почему дети туда заходят, что подтолкнуло этих детей выйти именно на эти сайты. Скорее всего в их жизни произошло что-то, что заставило их это сделать.