Глава Башкирии наградил героев журналистских материалов

Старшеклассники из Янаула Булат Миннигалиев, Джахонгир Мирзаиев, Адель Гиниятуллин, Ильдар Юлдашев помогли полиции задержать мужчину, тащившего в лесопосадку ребенка. Учительница из села Аскино Альбина Фатихова вместе со своими ребятами изучает проблемы несанкционированных свалок, влияния буровых реагентов на растения, наблюдает за экологическим состоянием реки Бурминка. Руководитель аптечной сети «Фармленд» Олег Муров в этом году назван меценатом года за строительство детских площадок в разных городах республики. Фермер Владислав Бикмурзин восстановил ферму в родном селе и помогает землякам удостоен награды за любовь к малой родине. Геолог Сергей Сирота отличился преданностью своему делу, собрав огромную коллекцию редких минералов. Профессор Шамиль Ганцев удостоен награды за продвижение новаторских идей в медицине и здравоохранении. Художник Олег Кайбышев много лет радует всех своими граффити, которые красуются на стенах домов в городе. Директор галереи «Урал» Карима Кайдалова известна, как первооткрыватель новых имен в искусстве.